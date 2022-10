Quel temps samedi 29 octobre ? Découvrez les prévisions du jour

Au lever du jour, le thermomètre affichera 12 à 15°C dans l'intérieur du pays, de 14 à 18°C sur les côtes de la Manche, sur la façade atlantique, le littoral méditerranéen. Au plus chaud de l'après-midi, les températures seront comprises entre 20 et 24°C au nord de la Loire, entre 25 et 28°C plus au sud avec toujours des pointes jusqu'à 29 à 30°C vers le Pays basque, le Béarn.