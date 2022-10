Météo : quel temps ce mercredi 26 octobre ? Découvrez les prévisions du jour

Les températures restent élevées pour la saison, malgré un temps nuageux sur une majeure partie du pays ce mercredi 26 octobre, indique Météo-France. Du golfe du Morbihan vers la Bretagne et le Cotentin, le ciel sera couvert tout au long de la journée, donnant des pluies faibles devenant plus rares au fil des heures.

Poussés par un vent de sud-est soufflant jusqu'à 60 à 70 km/h, les nuages bas seront tenaces et sans grande évolution de la plaine du Roussillon, du Languedoc jusqu'aux Cévennes et la basse vallée du Rhône. Sur le reste du pays, le ciel alternera entre éclaircies et passages de nuages élevés, parfois denses. Le vent de sud atteindra de 60 à 70 km/h de la pointe de Bretagne jusqu'à la Côte d'Opale en matinée puis mollira de façon notable l'après-midi. Les rafales de secteur sud, également de 60 à 70 km/h en matinée, baisseront sensiblement à partir de la mi-journée.