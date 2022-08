Météo : retour d'un temps estival ce week-end

Retour du calme et du temps estival en France pour ce week-end. Il faudra toutefois patienter avant de retrouver le soleil, qui ne devrait parvenir à s'imposer sur l'ensemble de l'Hexagone que samedi après-midi. En effet, les conditions instables perdureront samedi jusqu'en mi-journée du côté de la Lorraine, de l'Alsace et du Jura, donnant encore des averses ponctuellement orageuses en tout début de journée, selon Météo-France. Les conditions s'amélioreront ensuite et les éclaircies parviendront à s'imposer l'après-midi.

Des Ardennes vers la Bourgogne, le Massif central jusque vers la Nouvelle-Aquitaine, des pluies résiduelles se produiront en matinée, mais le soleil fera de belles apparitions l'après-midi. Le ciel sera largement dégagé de la région PACA vers le Languedoc-Roussillon avec un Mistral soufflant de 60 à 70 km/h et une Tramontane faiblissante en cours de journée. En Corse ainsi que sur les Alpes du nord, des cumulus bourgeonneront en mi-journée parvenant à donner quelques averses sporadiques sur le relief l'après-midi.