Météo : retour de la canicule sur une grande partie du pays cette semaine

La vague de chaleur, durable, s'annonce comme la plus importante de l'été 2023 jusqu'à présent. En cause, de l'air très chaud en provenance d'Afrique du Nord, qui remonte depuis l'Espagne, explique La Chaîne Météo. Ce dernier va gagner les trois quarts du pays à partir de jeudi. Les maximales pourront atteindre jusqu'à 40°C, notamment en Rhône-Alpes, région déjà écrasée par de fortes températures depuis le week-end dernier. Le centre-est et le sud-est sont les régions où ces intenses chaleurs seront les plus marquées et les plus durables, du sud Aquitaine à l'Occitanie jusqu'au centre-est. Par ailleurs, l'ensoleillement est lui aussi supérieur à la normale.