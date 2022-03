Oui, la neige revient... mais quand et où ?

En plein hiver, les quantités de neige tombées auraient été équivalentes à celles mesurées au sol. Or là, ce ne sera pas le cas pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agira d’une neige de printemps, elle sera donc beaucoup plus humide, plus chargée en eau et tiendra plus difficilement au sol. Ces sols sont également plus chauds qu’en hiver, surtout après l’épisode de grande douceur du début de semaine et des 22°C relevés en Île-de-France et jusqu’à 25°C dans l’Indre.