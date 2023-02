Prévisions météo : quel temps ce dimanche 5 février avant le retour du grand froid ?

Un peu de répit avant le retour du grand froid, même si les températures commencent à baisser dans l'Est. Des bancs de brouillard seront présents dimanche matin sur un quart nord-ouest et dans les vallées du centre-est et on retrouvera des nuages bas également sur le sud-ouest, selon les prévisions de Météo-France.

De faibles pluies tomberont proche des côtes de la Manche. Elles concerneront le nord-est une bonne partie de la journée où un peu de neige tombera à partir de 800 m, et un peu plus bas en soirée.

L'après-midi, le soleil gagnera toutefois du terrain au nord. De belles éclaircies parviendront à se développer de la Bretagne au Centre et jusqu'à la frontière belge. Du sud-ouest au centre-est, les nuages seront plus nombreux et donneront quelques gouttes localement, voire quelques flocons vers les Alpes.