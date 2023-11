VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 25 novembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Les températures vont passer sous les normales de saison ce samedi 25 novembre 2023, prévoit Météo-France. Le département du Nord est maintenu en vigilance orange pour "vagues-submersion". Consultez le bulletin météo en vidéo.

Le temps samedi se rafraîchira davantage, les températures passant sous les normales de saison, avec quelques flocons et des averses attendues sur l'Est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Du Nord-Est des Hauts-de-France et le Grand-Est jusqu'aux régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes, la journée se déroulera sous un ciel bien encombré avec par moments des averses, plus fréquentes près de la frontière belge et sur les massifs.

Le département du Nord est maintenu en vigilance orange pour "vagues-submersion", en raison d'un épisode de fortes vagues au moment de la pleine mer vendredi soir.

Samedi au petit matin, les chutes de neige s'abaisseront jusque vers 300 à 400 m d'altitude, quelques flocons seront possibles plus bas, et les sols pourraient être blanchis sur le relief à partir de 400 m, voire 600 m sur les Alpes. En journée, la limite pluie-neige évoluera vers 400 à 500 m.

Mistral et tramontane

Sur les Pyrénées et leur piémont, le ciel sera très nuageux et des pluies se produiront le matin. Ces dernières s'atténueront avant la mi-journée et l'après-midi les nuages se limiteront au relief.

Sur le reste de la moitié ouest du pays, après quelques brouillards matinaux, la journée sera ensoleillée malgré quelques nuages sur le Nord-Ouest.

Sur le pourtour méditerranéen, le temps restera sec et bien ensoleillé, mais avec toujours du vent fort. Mistral et tramontane, ainsi que le vent de nord en Corse, souffleront jusqu'à 80 à 90 km/h en rafales, localement 100 km/h en matinée, puis faibliront peu à peu, hormis le mistral qui persistera jusqu'en fin de journée.

Les températures seront en nette baisse et passeront sous les normales de saison. Les minimales seront comprises entre 0 et 5 degrés, avec des gelées jusqu'à -1 ou -2 degrés des Pays de Loire et Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Auvergne et le Nord de l'Occitanie, et 5 à 10 degrés sur le littoral atlantique, autour de la Méditerranée et en Corse.

Les maximales iront de 2 à 7 degrés du Grand-Est à Auvergne Rhône-Alpes, de 6 à 11 degrés sur le reste du pays, 10 à 15 degrés près de la Méditerranée, jusqu'à 16 ou 17 en Corse.