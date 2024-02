Météo : jusqu'à 25°C dans le sud-ouest... À quel temps s'attendre dans les prochains jours ?

La douceur va se poursuivre sur l'ensemble de la France durant toute la semaine. Les 25 degrés pourraient même être approchés dans le Pays basque. Ces températures pourraient ensuite baisser à partir du week-end.

La douceur continue de se faire ressentir sur toute la France. Après la vague de froid du début d'année, les températures sont restées relativement hautes depuis la mi-janvier. Une tendance qui devrait se poursuivre cette semaine, avec des valeurs toutefois légèrement en baisse mardi matin. De possibles gelées matinales sur le quart nord-est de la France ou sur les pentes des reliefs montagneux pourraient avoir lieu.

Mais l'arrivée d'une perturbation pluvieuse venue de l'ouest par la Bretagne adoucira l'ensemble des températures. Quelques précipitations feront donc leur apparition sur le nord-ouest, tandis que le soleil s'imposera dans le sud du pays. "Mais la masse d’air se radoucit et les maximales atteignent généralement 15 °C dans le sud, voire dépassent déjà les 20 °C dans le Pays basque", note Météo-France dans un de ses bulletins publié sur son site web.

Le pic de douceur attendu jeudi

Le pic de douceur est attendu pour les journées de mercredi et de jeudi. De l'air, encore plus doux, remontera sur l'Hexagone depuis le golfe de Gascogne, avec des valeurs maximales attendues entre 15 et 20 degrés sur une bonne partie du pays. Jeudi, au pied des Pyrénées, "le seuil de chaleur (25 °C) peut même être approché, voire atteint" dans le Pays basque, note l'institut météorologique. "À l’échelle nationale, l’indicateur thermique moyen pourrait à nouveau rallier les 12 °C, une valeur qui a déjà été atteinte ce mois le 8 et 9 février", poursuit encore Météo-France. La pluie fera son retour d'ouest en est jeudi après-midi, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation.

Enfin, "pour la suite des prévisions, l’incertitude est grande", indique le bulletin météorologique. À partir de vendredi, les températures devraient baisser par rapport aux jours précédents. La pluie pourrait continuer d'être présente sur le pays, avant le passage d'un nouvel anticyclone durant le week-end et le retour de conditions météorologiques plus calmes.