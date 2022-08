Journée ensoleillée sur la quasi-totalité du pays : quel temps prévu ce mercredi 24 août ?

En ce qui concerne les températures, le thermomètre affichera, au lever du jour, 14 à 18 degrés. 19 à 24 degrés sont attendus le long des côtes méditerranéennes. Les maximales seront en hausse en ce mercredi 24 août : elles seront comprises entre 22 et 26 degrés sur les côtes de Manche, entre 30 et 34 degrés sur la plupart des régions, et tourneront entre 34 et 36 degrés dans le Sud-Ouest de la France.