Météo : soleil et chaleur s’installent ce week-end, avant une semaine caniculaire ?

En Méditerranée, bonne nouvelle, le vent finira par disparaître. Les températures, après avoir gagné de 3 à 6°C vendredi, reprendront encore 2 ou 3°C aux heures les plus chaudes pour afficher de 20 à 28°C au nord et de 24 à 34°C au sud. Il fera généralement 30°C ou plus en Nouvelle-Aquitaine, en vallée du Rhône et dans tout le Midi méditerranéen, avec des pointes possibles à 35°C dans le Languedoc.

Dimanche, le soleil continuera de briller sans encombre dans toute la moitié nord, dans l’est et près de la Grande Bleue. Pendant ce temps, le voile de nuages aura tendance à s’épaissir dans un large quart sud-ouest. Une ondée ou un orage pourra même se déclencher en cours d’après-midi mais le risque étant très localisé, cela ne remettra pas en cause l’impression de beau temps. Les températures n’évolueront pas avec une vingtaine de degrés en bord de Manche, de 24 à 30°C dans les autres régions septentrionales et 30°C ou plus au sud de la Loire, avec des pointes à 36-37°C attendues entre le Gard et le Vaucluse.