Soleil et douceur reviennent ce week-end : jusqu’à quand domineront-ils ?

Après une première quinzaine d’avril marquée par une fraîcheur récurrente et de fréquentes précipitations, les conditions vont progressivement s’améliorer. Dès vendredi soir, après le passage de l’ultime perturbation océanique de la série, les conditions météo redeviendront plus clémentes à la faveur du retour des hautes pressions. Positionnées depuis plusieurs jours vers les Açores, elles vont s’étendre en direction de la France avant de remonter vers la Scandinavie en début de semaine prochaine. Elles apporteront un temps sec, mais aussi plus doux, en particulier en cours de journée.