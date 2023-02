Prévisions météo : quel temps ce mardi 7 février ?

Sur la Corse, la région PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et le Languedoc-Roussillon, le ciel sera couvert et pluvieux dès les premières heures, prévoit Météo-France pour la journée de mardi. Météo-France a placé à 16h le département des Pyrénées-Orientales en vigilance Orange Neige-Verglas. Il neigera à partir de 600 à 700 m sur les Alpes et le sud de la Corse, et 400 à 500 m sur le Massif central et les Cévennes.

Quelques flocons tomberont temporairement jusqu'en basse vallée du Rhône. Le temps s'améliorera rapidement sur l'est en fin de matinée. En revanche, l'après-midi, ces précipitations s'attarderont sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-orientales. La neige s'invitera jusqu'à 200 m d'altitude sur l'ouest des Pyrénées-Orientales et autour de 400 m dans l'Aude. Ces chutes de neige deviendront modérées à assez fortes et se poursuivront jusqu'en début de soirée jusqu'à basse altitude.