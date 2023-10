Tempête Tammy : les Antilles en alerte, la Guadeloupe en vigilance cyclone

Alors que le sud de l'Hexagone - et notamment les Alpes-Maritimes - est frappé par la tempête Aline, les Antilles françaises attendent, elles, le passage de Tammy. Tandis qu'elle pourrait s'approcher du stade d'ouragan de catégorie 1, la tempête tropicale devrait frapper la région dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21 octobre. En prévision, les écoles ont été fermées, pour la journée de vendredi, en Guadeloupe - déjà placée en vigilance orange cyclone - et à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, qui pourraient être placées en alerte dans la journée.

Les Antilles s'attendent ainsi à de fortes averses orageuses jusqu'à dimanche avec "une mer qui va s'agiter avec des creux de 4 à 5 mètres côté Atlantique et un vent qui pourra souffler temporairement à 120 km/h sur le relief ou sous les orages samedi matin", précise Météo-France dans un communiqué.