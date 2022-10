Météo : quel temps ce mardi 25 octobre ? Découvrez les prévisions

Au cours de l'après-midi, des Pays de Loire jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et au Centre-Val-de-Loire, le temps deviendra de plus en plus nuageux et lourd, des averses localement orageuses seront possibles. En fin de journée, ces pluies circuleront vers le nord-est. De la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et Bourgogne Franche-Comté, des ondées, voire quelques coups de tonnerre, se produiront. Le vent de secteur sud se renforcera à nouveau sur les crêtes des Pyrénées, atteignant 70 à 90 km/h en rafales en moyenne montagne, parfois 60 à 70 km/h dans les vallées.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 14 degrés sur la majeure partie du pays, entre 13 et 18 degrés sur l'extrême sud du pays. Les maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés sur la moitié nord du pays, entre 22 et 27 degrés au sud, mais de 25 à 29 degrés sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie, le sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, jusqu'à 29 ou 30 en Corse.