Météo : encore un très beau temps vendredi, avant un week-end plus mitigé

Entre soleil et températures avoisinant les 20 à 25 degrés, la journée de vendredi promet encore d'être particulièrement printanière. Le week-end s'annonce plus frais et moins ensoleillé au nord. Découvrez les prévisions météo pour cette fin de semaine.

Il faudra profiter du soleil avant un week-end plus mitigé. Après quelques jours d'une météo printanière sur la France, la journée de vendredi 22 mars promet elle aussi d'être agréable, avec une large partie du pays sous un ciel découvert. Dans son dernier point, Météo-France prévoit "la multiplication des valeurs supérieures à 25 degrés dans le Sud-Ouest, tandis que les 20 degrés reculeront davantage au nord". "Sur l'extrême nord et sur les côtes de la Manche, sous la pluie, la température baissera plus nettement", précise toutefois l'institut météorologique, avec un mercure compris entre 11 et 14 degrés sur le littoral normand.

Cette nouvelle perturbation arrivant par l'ouest constituera les prémices d'une situation plus dégradée sur le nord de la France à partir de samedi. Entre quelques rayons de soleil, averses et grisailles feront leur retour d'est en ouest, tant en Bretagne ou en région parisienne que dans le Grand Est ou en Bourgogne. Dans l'après-midi, il fera plus froid : le thermomètre n'affichera pas plus de 12 degrés dans cette large zone. Le soleil et la douceur persisteront en revanche sur le Sud-Ouest - qui connaîtra malgré tout une légère baisse des températures dans la région - et le Sud-Est, avec une maximale de 20 degrés prévue à Nice.

Puis, dimanche, le temps restera mitigé. Si les températures seront globalement stables dans la moitié nord, éclaircies et averses continueront à s'y succéder. Davantage d'ensoleillement est attendu sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire dans l'après-midi. Le ciel devrait aussi rester relativement calme dans la vallée du Rhône ou dans le Sud-Ouest. Les belles conditions météorologiques sur la côte d'Azur et sur la Corse perdureront jusqu'à la fin du week-end, malgré une légère baisse des températures. 17 degrés sont attendus à Marseille ou à Perpignan.