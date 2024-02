Météo : un temps de plus en plus agité au fil de la semaine

Cette avant-dernière semaine de février s'annonce agitée, essentiellement à partir de jeudi. Pluies et neige feront leur retour, accompagnées de vents parfois forts. Les températures, d'abord douces, retrouveront un niveau de saison en fin de semaine.

Faudra-t-il garder son parapluie à portée de main, cette semaine ? L'anticyclone, présent en début de semaine sur le pays, va progressivement laisser sa place aux dépressions. Ainsi, après quelques journées de temps calme et plus ou moins ensoleillé, les perturbations atlantiques retrouveront le chemin de la France. Elles s'accompagneront de pluies soutenues et de vents parfois forts. Bonne nouvelle pour nos montagnes : à la faveur d'une baisse des températures, la neige signera son grand retour sur l'ensemble des massifs !

Un temps doux et calme pour débuter la semaine

Cette semaine débutera avec un temps calme et généralement sec. Le ciel sera néanmoins chargé ce lundi 19 février, avec de l'humidité résiduelle laissée par la perturbation de la veille. Ainsi, le temps sera couvert de l'Atlantique aux régions de l'est, avec de rares averses et quelques flocons au-dessus de 1500 mètres dans les Alpes. Des ondées pourront également affecter les côtes de la Manche tandis que les éclaircies s'imposeront ailleurs, avec un grand soleil en Méditerranée sous l'effet du mistral et de la tramontane. Les températures connaitront peu de changements, avec toujours de la douceur en cours de journée.

Mardi, les éclaircies seront plus nombreuses et plus généreuses, en particulier depuis la façade océanique jusqu'au nord du pays et des Alpes au pourtour méditerranéen, où le vent continuera de souffler fort. Ailleurs, le ciel sera plus changeant après les brouillards matinaux. S'il fera un peu plus frais que la veille au réveil, les maximales demeureront toujours aussi douces avec quasiment partout plus de 10°C, et jusqu'à 20°C - voire plus - près de la Grande Bleue.

Le changement de temps se confirmera mercredi avec l'arrivée d'une perturbation active par les côtes de la Manche. Les pluies s'annoncent soutenues de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine tandis que le vent soufflera jusqu'à 90 km/h sur le littoral. Partout ailleurs, le ciel sera plus clément mais s'ennuagera au fil des heures. Avec un flux orienté au Sud-Ouest, la douceur restera de mise avec de 10 à 20°C en moyenne, du nord au sud.

Forte agitation et risque d'intempéries à partir de jeudi

Jeudi, la perturbation arrivée la veille par la Bretagne balayera tout le pays au cours de la journée, s'accompagnant de pluies copieuses sur l'ensemble du territoire. Il s'agira de neige, dans un premier temps sur les Alpes et les Pyrénées uniquement. Le vent soufflera fort dans la plupart des régions tandis qu'un ciel de traîne très actif se mettra en place par le Nord-Ouest avec un régime d'averses, de coups de tonnerre et même de grésil ! Les températures entameront leur baisse en cours de journée, après le passage du front.

La chute du mercure se poursuivra vendredi avec des maximales ne dépassant plus des 10°C dans une large moitié nord. Ainsi, avec une masse d'air froid en altitude, l'atmosphère sera très instable. En bord de Manche et dans l'ouest du pays, le ciel sera très chaotique avec de nombreuses giboulées. La neige tombera également en abondance sur tous les massifs, et en particulier des Vosges jusqu'aux Alpes.

Ces conditions météo instable se maintiendront au cours du week-end des 24 et 25 février avec des averses quasi généralisées, de la neige en montagne et du vent fort. Il conviendra d'ailleurs de surveiller la journée de samedi en raison du passage d'une dépression très creuse dans les parages de la France. Elle pourrait alors générer des rafales tempétueuses jusque dans l'intérieur des terres. Les températures, elles, retrouveront un niveau conforme à la saison, si bien que l'atmosphère pourrait nous paraître froide après la douceur des derniers jours, d'autant que le vent sera de la partie...