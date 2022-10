Un temps ensoleillé et doux : quelle météo ce samedi 22 octobre ?

Les températures resteront douces et supérieures aux normales. Les minimales iront de 11 à 15 degrés en général et jusqu'à 18 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 19 et 22 degrés sur la moitié nord et Rhône-Alpes, entre 22 et 26 au sud localement, 27 sur le sud de l'Aquitaine et la Corse.