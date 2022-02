Météo : une semaine douce mais nuageuse au nord, ensoleillée au sud

Alors que les températures ont été fréquemment négatives ces derniers jours, les valeurs s’orientent à la hausse. Après un mardi marqué par des gelées encore nombreuses, elles se feront ainsi bien plus discrètes dès mercredi. Les minimales s’échelonneront alors de 2 à 7°C dans la plupart des régions avant de baisser sensiblement le week-end prochain à la faveur d’un ciel nocturne se dégageant. Quant aux maximales, l’ambiance sera quasiment printanière au sud grâce au soleil avec souvent plus de 10°C et des pointes possibles à 16-17°C. Plus au nord, les valeurs seront moins élevées tout en restant malgré tout supérieures de 2 à 3°C aux normales de saison.