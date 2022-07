Vague de chaleur : lundi, il fera plus chaud à Rennes qu'à Nice

Le lien entre ces températures extrêmement élevées et le réchauffement climatique est donc évident. La Bretagne avait été menacée en 2019 lors de la vague de chaleur de juillet puis plus récemment en juin 2022 lors de la vague de chaleur la plus précoce de l'histoire où des nouveaux records de températures à Fougères et à Ploërmel avaient été enregistrés avec respectivement 40,2°C et 38,7°C.