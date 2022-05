Jusqu’à 35°C dès mercredi : la chaleur revient, les orages aussi

L’anticyclone domine, mais une goutte froide se rapproche du pays. Ainsi, le temps va devenir de plus en plus chaud, mais aussi de plus en plus orageux. Et les premiers coups de tonnerre se feront entendre dans le centre-est mercredi. Ailleurs, le soleil continuera de dominer très largement. Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec, une fois encore, le développement de quelques cellules orageuses ici ou là, principalement entre le littoral atlantique, les régions centrales, le Jura et le nord des Alpes. Pendant ce temps, le temps sera lumineux et à peine voilé dans le nord-ouest tandis que le ciel sera dégagé en Méditerranée. Le risque orageux gagnera du terrain vendredi, concernant quasiment tout le pays. Seul le pourtour de la Grande Bleue restera sous le soleil.

Les températures seront en hausse continue jusqu’à jeudi. Un premier pic de chaleur concernera les régions du sud-ouest mercredi avec des pointes à 35 °C attendues entre les Landes, le Pays Basque et le Gers. Il fera également 32 à 33 °C entre la basse vallée du Rhône et le Var. Plus au nord, les valeurs s’étaleront de 20 à 25 °C. La journée de jeudi s’annonce quant à elle comme la plus chaude de la semaine à l’échelle nationale avec la barre des 30 °C atteinte jusque dans les régions centrales. Le lendemain, les 30 °C pourront être approchés dans la région Grand Est.