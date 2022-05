Chaleur : nouvelle hausse des températures ce week-end, jusqu’à 38°C attendus !

En début de semaine, l’anticyclone s’effacera pour laisser place à un ciel plus chargé et ponctuellement menaçant. Les précipitations resteront malgré tout assez rares. Et surtout, la baisse des températures qui accompagnera ce changement de temps pourrait bien ne pas excéder deux ou trois jours car en milieu de semaine, de nouvelles conditions estivales sont envisagées, rendant ce mois de mai toujours plus exceptionnel.

Avec ces dernières prévisions, il ne faisait quasiment plus aucun doute que mai 2022 sera le mois de mai le plus chaud et le plus sec jamais enregistré en France, de quoi accentuer la situation sur le front de la sécheresse à un niveau déjà critique dans certaines régions.