Vague de chaleur : sept départements placés en vigilance orange canicule jeudi

D'ores et déjà, cinq départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, l'Isère et le Rhône. Deux autres départements ont été ajoutés pour la journée de jeudi : la Loire et la Haute-Loire. Mais "la vigilance canicule sera encore amenée à évoluer", soulignent les prévisionnistes. "À échelle France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité pour un été météorologique (période juin/juillet/août)", ajoutent-ils.