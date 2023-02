Météo : le froid et la neige de retour, découvrez les prévisions jusqu’à la fin du mois

Dernière journée avec un temps sec sur tout le pays ce mardi. Après dissipation de la grisaille et des brouillards matinaux, c’est un soleil voilé qui dominera. En Méditerranée, le ciel se montrera plus chargé en raison d’entrées maritimes tandis que le temps se couvrira sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, à l’approche de la dégradation de la fin de semaine. Côté températures, les minimales seront en hausse avec des valeurs comprises entre -2 et +2°C dans l’est et entre 3 et 8°C ailleurs, avec des pointes à 11°C au Pays Basque. Dans l’après-midi, les maximales demeureront douces pour la saison avec pas moins de 10 à 16°C au nord et de 15 à 19°C au sud.

Il fera encore plus doux mercredi matin, avec l’arrivée de la perturbation atlantique qui apportera de la pluie dans le nord-ouest. Partout ailleurs, avant l’arrivée du front océanique, le ciel sera souvent couvert et porteur de quelques averses. Les premiers flocons de neige tomberont à haute altitude sur les Pyrénées et sur les Alpes. Si la douceur sera marquée au réveil, les maximales baisseront sensiblement dans l’ouest, restant malgré tout au-dessus des normales de saison.