Jusqu'à quand va-t-on se geler ?

L'épisode de froid actuel, notable, car la France se retrouve 5° au-dessous des normales de saison, doit effectivement se poursuivre mercredi et jeudi. Le 14 décembre, Météo-France a déjà annoncé 28 départements en vigilance orange pluies verglaçantes, liée à une perturbation venue par la Bretagne. Celle-ci devrait apporter dans le même temps de la neige du côté de la Normandie jusqu'au nord de l'Ile-de-France. Cinq à dix centimètres de neige sont prévus, que ce soit à l'est de la France ou localement, entre la Bretagne et le sud de la Normandie.

Jeudi, la journée sera également hivernale avec des précipitations verglaçantes qui devraient s'étendre dans la nuit en direction du bassin parisien. De nouvelles chutes de neige sont attendues pour cette journée, avec une concentration en Bretagne et dans le Cotentin, mais avec une extension prévue sur l'Ile-de-France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Cinq à dix centimètres pourraient tomber sur la partie bretonne et Cotentin et un à trois centimètres entre le bassin parisien et le Grand Est.