Météo : le vent de retour dès lundi avec un temps perturbé et orageux

Le temps sera d'abord couvert et faiblement pluvieux. Il fera ensuite place à un ciel plus variable avec des averses. Des giboulées plus fréquentes sur la péninsule bretonne, le Cotentin et les bords de Manche s'accompagneront parfois d'orages l'après-midi. En soirée, le vent se renforcera encore sur la Bretagne et le Cotentin. Plus au sud, sur le Languedoc-Roussillon ainsi que le littoral de PACA et de la Corse, des nuages bas s'installeront, portés par un vent de Sud à Sud-Est qui se renforcera au fil des heures des côtes de Provence à la vallée du Rhône avec des rafales à 60 à 70 km/h. Ailleurs, la matinée sera plutôt calme et clémente dans l'ensemble.

Le vent de secteur Sud qui se renforcera jusqu'à 70 à 90 km/h sur la chaîne pyrénéenne, faisant courir le risque de chutes de grêle, principalement sur la Bourgogne et la Franche-Comté. L'après-midi, de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de l'Occitanie et jusqu'à la Bourgogne et au Nord-Est, le temps nuageux et lourd se généralisera, les orages deviendront fréquents avec une activité plus marquée de la Franche-Comté à l'Alsace. Le vent de sud-ouest fraîchira avec des rafales à 60 à 70 km/h au passage de cette bande orageuse, qui se décalera des plaines du Languedoc aux frontières de l'est en fin de soirée en donnant quelques flocons sur les Alpes et les Pyrénées au-delà de 1.600 m.