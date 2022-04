Météo : fini les gelées matinales, le printemps fait son retour d'ici au 1er tour de la présidentielle

Le bal des perturbations atlantiques qui a officiellement repris ce mardi dans la moitié nord va se généraliser entre mercredi et jeudi avec de plus en plus de précipitations et de vent. Un front actif va ainsi traverser le pays jeudi, n’épargnant que le sud de la Garonne et les départements méditerranéens. Il s’accompagnera de pluies modérées voire soutenues entre le Poitou, le Berry, la Bourgogne et le Jura. De bonnes bourrasques seront également d’actualité, jusqu’à 80 km/h dans l’intérieur des terres.