Canicule : le mercure flirtera avec les 42°C, ce qui vous attend ce week-end

"C'est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France" depuis 1947, selon Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, y voyant un "marqueur du changement climatique". Météo-France avertit que "samedi après-midi, la chaleur s'accentuera encore" dans l'ouest du pays et "des records absolus pourraient alors tomber". Une fois de plus.