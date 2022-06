Week-end de la Pentecôte : une chaleur orageuse avec des pointes à 40°C en Méditerranée

Après une soirée de vendredi particulièrement électrique entre les Pyrénées et le Massif Central, la journée de samedi s’annonce un peu moins chaotique. En matinée, de rares averses orageuses se déclencheront dans la moitié nord tandis que les éclaircies domineront de l’Atlantique aux Alpes. Le temps sera également lumineux en Méditerranée malgré la présence d’un léger voile d’altitude. Dans l’après-midi, des orages s’organiseront de la Nouvelle-Aquitaine aux régions centrales, apportant localement de la grêle et de violentes rafales de vent. Le risque orageux sera plus limité de la Bretagne au Grand Est alors qu’un ciel voilé se maintiendra dans le sud-est.

En soirée de samedi et durant la nuit suivante, il conviendra de surveiller l’évolution de la dégradation orageuse entre le sud-ouest et le nord-est. Celle-ci s’annonce puissante et organisée, avec un risque de phénomènes violents. Des pluies intenses, des rafales de vent à plus de 100 km/h et d’importantes chutes de grêle sont ainsi à craindre dans toutes ces régions.

Dimanche, quelques orages résiduels affecteront l’est et les régions situées au nord de la Seine, mais ils ne seront en rien comparables avec ceux de la nuit précédente. Plus à l’ouest, de belles éclaircies se développeront tandis que le soleil continuera de dominer en Méditerranée, avec le retour d’un peu de mistral et de tramontane. Ce temps plus stable se généralisera pour le lundi de Pentecôte, avec à la clé de belles éclaircies. De petites averses resteront également possibles près des côtes de l’ouest ainsi que le long des frontières du nord-est.