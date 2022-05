Jusqu’à 30°C voire plus : la première vague de chaleur de la saison attendue à partir de lundi

Après un milieu de semaine marqué par le développement d’orages dans l’est et le sud du pays et avec un mercure de saison, les éclaircies se montreront de plus en plus généreuses. Ce sera le cas vendredi de l’Atlantique au nord-est et autour du golfe du Lion. Même chose samedi des Pyrénées à l’Alsace puis dans la plupart des régions dimanche, avec simplement un faible risque d’averses sur les Alpes et les Pyrénées en cours de journée. Les températures, en légère hausse, seront agréables et dignes d’une fin mai. Aux heures les plus chaudes, elles avoisineront les 16 à 18°C en bord de Manche, les 20 à 24°C de l’Atlantique aux régions de l’est et jusqu’à 27-28°C possibles entre le Languedoc et la Provence.