Météo : début d'une semaine caniculaire, la chaleur progressera dans le Sud-Ouest ce lundi

Le vent sera orienté au nord-est sur le pays et une brise côtière soufflera en Méditerranée.

Les températures, au petit matin, oscilleront entre 10 et 15 degrés sur le quart nord-est, en Normandie et près de la Manche, 15 à 20 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 23 au bord de la grande bleue. Les maximales atteindront 27 à 30 des Hauts-de-France au Grand-Est, avec 23 à Dunkerque et 24 à Dieppe. Partout ailleurs, le mercure dépassera les 30 degrés, jusqu'à 33 à 38 degrés dans le Sud-Ouest.