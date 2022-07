Météo : toujours ensoleillé, canicule dans le Sud-ouest ce mercredi

Soleil et fortes chaleurs s'imposeront à nouveau sur la majeure partie du pays, annonce Météo-France qui a placé sept départements en vigilance orange canicule (dans le Sud-ouest plus l'Ardèche et la Drôme).

Seuls quelques passages nuageux circuleront près de la Manche et des nuages élevés pourront voiler temporairement le ciel de la Bretagne vers le quart nord-est du pays. Au sud, des nuages maritimes contrarieront l'ensoleillement près des côtes le matin et quelques cumulus pourront se développer jusqu'à l'averse sur les Alpes du sud et le relief de la Corse.