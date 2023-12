VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 22 décembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

La pluie dominera encore ce vendredi 22 décembre 2023, selon les prévisions de Météo France. Le département de la Charente reste en vigilance orange crues. Consultez le bulletin météo en vidéo.

Le temps vendredi sera toujours pluvieux du Sud-Ouest au Nord-Est et à Rhône-Alpes, avec un vent fort attendu sur le Sud-Est et une vigilance orange crues en cours pour la Charente-maritime, selon les prévisions de Météo-France.

Des précipitations seront marquées sur le relief sous forme de neige au-dessus de 1.200 m sur les Vosges et le Jura, 1.300 à 1.500 m sur les Alpes du nord et 1.700 m sur les Pyrénées. Par blocage orographique, les cumuls de précipitations seront plus importants sur les Alpes du nord et sur la montagne Noire.

Sur le Nord-Ouest et le Centre, le temps sera plus sec et souvent très nuageux mais avec quelques trouées possibles l'après-midi. Toutefois quelques ondées ne seront pas exclues sur le nord Bretagne l'après-midi.

Sur les régions méditerranéennes et le sud des Alpes, le soleil restera bien présent. Le vent d'ouest continuera néanmoins de souffler fortement dans le domaine du mistral, de la tramontane et sur la Corse avec des rafales de 90 à 110 km/h, localement plus sur les hauteurs du Var et sur le nord d'île de beauté. Le vent restera d'ailleurs assez sensible sur la plupart des régions avec 50 à 70 km/h près de la Manche et en Midi-Pyrénées.

Côté températures, les minimales iront de 4 à 8 degrés du nord-est au centre-est du pays, de 7 à 13 degrés ailleurs, de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 9 à 13 degrés dans l'Est, 10 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 19 degrés près de la Méditerranée.

Voici les températures relevées jeudi à 16h00 suivies des minimales prévues dans la nuit de jeudi à vendredi: