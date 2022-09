Pluie dans le nord, soleil dans le sud : quelle météo pour ce vendredi 9 septembre ?

Les conditions sont également encore très dégradées dans les Hauts-de-France, la Normandie et le nord de la Bretagne, avec des pluies parfois continues et du vent fort avec un ressenti assez automnal, voire froid. Des averses orageuses circuleront de la Normandie aux Hauts-de-France et de l'Île-de-France à la région Grand Est et Jura. En soirée, des averses s'activeront entre Bourgogne et Alsace. Dans la partie centrale du pays, des averses sont aussi attendues par Météo France durant toute la journée, mais semblent plus modérées. Normalement, elles seront d'ailleurs entrecoupées de moments ensoleillés.

Au contraire, le Sud-Est et la Corse resteront à l'écart de l'instabilité et bénéficieront d'un temps ensoleillé durant toute la journée. La tendance, très ensoleillée, sera pratiquement estivale.