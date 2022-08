Météo : quel temps prévu pour ce mardi 23 août ?

Plus à l'est et au sud, le temps sera estival. Le ciel sera dégagé en plaine, temporairement chargé en montagne avec un faible risque d'ondée sur les Pyrénées et les Alpes-Maritimes frontalières. Le risque sera plus marqué sur la montagne corse et pourra aller jusqu'à l'orage ponctuel l'après-midi. Côté vent, mistral et tramontane souffleront faiblement le matin et faibliront encore l'après-midi.

Les températures minimales iront de 14 à 18 degrés en général, 18 à 22 sur les régions méditerranéennes. Les maximales iront de 25 à 30 degrés sur une grande moitié nord, de 28 à 32 en général au sud, encore 31 à 35 degrés près de la Méditerranée. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.