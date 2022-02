Météo : retour du soleil pour tous ce week-end !

Samedi, les nuages se montreront bien plus discrets avec un ciel le plus souvent dégagé. Quelques passages nuageux inoffensifs pourront concerner la Lorraine, l’Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté tandis que de l’instabilité se maintiendra sur la Corse avec des averses, un peu de neige en montagne et un fort vent de secteur nord soufflant jusqu’à 80 km/h.

Peu d’évolution pour la journée de dimanche, toujours aussi ensoleillée. Quelques rares nuages sans conséquence circuleront en Bretagne ainsi que sur la Corse, sinon le ciel sera totalement dégagé. À noter simplement quelques rares plaques de grisaille qui pourront s’accrocher aux côtes languedociennes, sans certitude. Des gelées le matin, de la douceur l’après-midi.