Météo : un week-end orageux dans l’ouest, nouveau pic de chaleur à plus de 30°C

Après une baisse légère et très temporaire lundi, la chaleur reviendra en force mardi. Elle pourrait même devenir forte dans le sud-ouest avec des maximales s’approchant du seuil de très forte chaleur, à savoir des 35°C. Ces températures dignes du plein été (et même au-delà !) s’accompagneront de quelques orages lundi dans la moitié nord et en montagne puis mardi, le risque orageux faiblira avec un soleil à nouveau plus généreux.

Les jours suivants conserveront un temps le plus souvent estival, chaud et ensoleillé et avec quelques orages ici ou là. Aucune dégradation n’est pour l’heure prévue dans les dix prochains jours, de quoi alimenter les inquiétudes quant à la situation de sécheresse devenant de plus en plus marquée dans de nombreuses régions…