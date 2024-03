Week-end de Pâques : de la pluie pour tout le monde !

Ce long week-end de Pâques s’annonce maussade sur l’ensemble du territoire. Pluies ou averses n’épargneront aucune région à un moment ou à un autre, avec parfois de l’orage. Les températures seront proches des normales de saison en cours de journée.

Avec des dépressions positionnées dans les parages de la France, ce long week-end de Pâques souvent synonyme de retrouvailles en famille se déroulera sous la pluie ou les averses dans la plupart des régions. Personne ne passera à côté des précipitations qui ne s'annoncent toutefois pas aussi abondantes partout. Vous l’avez compris : pour cette année, ne prévoyez pas un barbecue ou un pique-nique, cela pourrait ne pas se dérouler comme prévu...

Un "léger" mieux pour la journée de lundi

Après la dégradation pluvio-orageuse attendue entre le sud-ouest et le nord-est vendredi, le week-end de Pâques débutera avec la même instabilité. Du Grand Est aux régions méditerranéennes, pluies et orages domineront toute la journée. Il neigera sur les Alpes au-dessus de 2000 mètres tandis que le vent de sud-est soufflera fort de la vallée du Rhône jusqu’à la Corse qui devrait rester à l’écart de la pluie. Plus à l’ouest, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. La Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie profiteront même d’un temps sec.

Dimanche, jour de Pâques, ressemblera plutôt à la Toussaint avec une météo particulièrement agitée au programme. Les pluies seront soutenues et localement orageuses dans toute la moitié est. De la Manche aux Pyrénées, après les pluies de la nuit et du début de matinée, le ciel de traîne prendra le relai avec des averses, plus fréquentes dans le nord-ouest, le tout dans une ambiance ventée. La neige tombera sur les Pyrénées et sur les Alpes.

Un très léger mieux semble vouloir se dessiner pour la journée du lundi, surtout si on la compare à celle de dimanche… Car il ne faut pas non plus s’attendre à du grand beau temps généralisé ! Le ciel restera chargé, offrant par moments quelques périodes d’éclaircies mais apportant aussi des averses et des giboulées fréquentes. Elles le seront un peu moins au sud de la Garonne tandis que le temps sera sec et plus lumineux près de la Grande Bleue, où mistral et tramontane feront leur retour.

De la fraîcheur le matin, plus doux l’après-midi

En moyenne, les températures n’évolueront pas beaucoup au cours du week-end mais elles seront très différentes en fonction des régions et du type de temps. Les matinées resteront fraîches mais nous éviterons les gelées en plaine en raison d’un ciel nocturne souvent chargé. Les minimales s’établiront le plus souvent de 3 à 11°C sous abri. En cours de journée, prévoyez de 9 à 21°C, du nord au sud. Le lundi de Pâques devrait connaître un redoux sensible dans la moitié nord avec de 12 à 15°C pour ces régions.

Cette douceur devrait s’accentuer les jours suivants, avec également un temps plus stable et plus lumineux. Espérons cette fois-ci que cela dure plus de deux ou trois jours mais rien n’est moins sûr…