Neige et Verglas : Bison Futé lance un appel à la prudence sur les routes

Prudence sur les routes. Six départements de la partie sud de la France ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France, à savoir le Cantal et la Lozère dès ce lundi soir, puis l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère pour mardi 17 janvier. Dans ces territoires, Bison Futé demande aux automobilistes "de se tenir informés des conditions météorologiques" dans les prochaines heures avant de prendre la route.

"Malgré tout le soin apporté par les gestionnaires de voirie pour dégager les routes et les maintenir en état, les conditions de circulation pourront être difficiles", prévient Bison Futé dans un communiqué. Il demande aux Français de "respecter les consignes de prudence" et les appelle à "s'informer des conditions de circulation avant de partir", voire à "différer leur voyage si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire".