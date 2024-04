Pyrénées-Orientales : la pluie arrive enfin, après des mois de sécheresse

Des pluies abondantes sont attendues ces prochaines heures autour du bassin méditerranéen et en particulier sur le Languedoc-Roussillon. Une aubaine pour cette région confrontée à une sécheresse historique.

De l'eau, enfin, pour le Languedoc-Roussillon. Le département des Pyrénées-Orientales, qui souffre depuis de longs mois d'une sécheresse historique, va bénéficier de la dégradation observée ce weekend, des pluies importantes étant attendues, notamment lundi, dans les Pyrénées-Orientales.

En raison d'une météo particulièrement orageuse, les précipitations seront passagèrement soutenues et parfois mêlées d'un coup de tonnerre du Languedoc au Massif central, selon les prévisions de Météo-France. Des pluies modérées gagneront l'ouest de l'Occitanie et en particulier le Roussillon ce dimanche, mais seulement quelques millimètres d'eau devraient tomber. En revanche, des pluies devraient arriver par le littoral durant la nuit, passant par Perpignan et la côte Vermeille avant de pénétrer lundi dans les terres.

La plaine du Roussillon pourrait bénéficier de 30 à 50 mm. Rien d'exceptionnel, mais une aubaine pour la région, frappée par des records de sécheresse en plein hiver. Cette situation met tout particulièrement au supplice le département des Pyrénées-Orientales, où le déficit de pluviométrie est alarmant depuis le printemps 2022. Depuis janvier, il n’est tombé que 81 mm de pluie à Perpignan et sur la plaine du Roussillon. Cela représente un déficit de -63% sur cette période.

Cette sécheresse constitue une catastrophe pour ce département à l'activité agricole et touristique importante, qui a subi de nombreuses restrictions d'usages de l'eau. Ces dernières se sont d'ailleurs accentuées depuis le début de l'année : selon la préfecture, "42 communes (sur un total de 226, NDLR) sont identifiées à ce jour en tension" et sont menacées par des difficultés d’accès l’eau potable, au cours des prochains mois. Ce chiffre a doublé en à peine un an.