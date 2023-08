Pyrénées-Orientales : le violent incendie à Argelès-sur-Mer officiellement éteint

"Après plusieurs jours de collaboration entre les sapeurs-pompiers et les RISC (Réserves communales de sécurité civile, constituées de bénévoles qui arpentent les massifs forestiers pour prévenir d'éventuels départs de feu et faire de la prévention, ndlr) pour le traitement des fumerolles, le COS (commandant des opérations de secours, ndlr) a passé feu éteint", a écrit dimanche soir le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 66 sur le réseau X, anciennement Twitter.