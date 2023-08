Quand l'eau de la Méditerranée s'effondre à 13°C en plein mois d'août

Un nombre particulièrement faible pour le sud de la France, en plein cœur de l'été, alors même que l'eau de la Méditerranée a battu quelques jours plus tôt son record de chaleur journalier, avec une température médiane de 28,71°C, selon le principal centre de recherches maritimes espagnol.

Un phénomène explique cet effondrement : l'upwelling. Il s'agit de la remontée en surface d'eaux profondes, plus froides, en raison du vent. Et ces derniers jours, sur les Bouches-du-Rhône comme le Var, le Mistral a soufflé, rapporte le quotidien régional. Ce qui accentue le phénomène, et rafraîchit le ressenti lors d'un plongeon en Méditerranée, dans un contexte de baisse généralisée de la température de l'air dans le pays depuis le début du mois d'août.