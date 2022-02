Que signifie l'alerte rouge cyclonique, déclenchée à La Réunion ?

Alerte rouge à La Réunion. Face à l'arrivée imminente du cyclone tropical Batsirai, l'île a été placée en "alerte rouge cyclonique" dès 19h (heure locale, 16h en métropole) par Météo France. Un protocole d'alertes qui en comprend cinq. Au niveau jaune, la "menace est potentielle dans les 24 heures", et il est demandé de ne pas sortir en mer ni d'entreprendre de randonnée. Au niveau orange, le "danger" se situe "dans les 24 heures". Les établissements scolaires et les crèches sont fermés, et les habitants doivent se préparer à une "évacuation éventuelle".