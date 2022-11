Météo : quel temps ce mercredi 2 novembre ? Découvrez les prévisions du jour

L'après-midi, des pluies aborderont la pointe de Bretagne, ces pluies se dirigeront en direction de l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie en soirée. Des averses persisteront sur la Corse sous un ciel alternant entre passages nuageux et éclaircies.

Sur le reste du pays, les éclaircies domineront sur une bonne moitié sud du pays tandis que les nuages seront de plus en plus compacts en allant vers le Nord-Ouest. En soirée, les pluies se feront plus conséquentes sur les côtes nord de la Bretagne.