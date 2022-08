Quelle quantité de pluie faudrait-il pour reconstituer le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques ?

La réponse est non. Les averses prévues cette semaine ne suffiront pas. "On pourra retrouver des niveaux normaux dans la plupart des grands fleuves à peu près mi-octobre. Il faudrait que l’on ait trois ou quatre épisodes sur trois jours et ceci sur trois semaines, je dirai", affirme David Labat, professeur d’hydrogéologie à l’université de Toulouse. Pourquoi un tel délai ? Eh bien parce que le niveau des cours d’eau dépend du remplissage des nappes phréatiques.