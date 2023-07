Le record de chaleur mondial bientôt égalé ? Jusqu'à 54 degrés attendus aux États-Unis ce week-end

La situation est si préoccupante que certains météorologues ne savent plus quels mots trouver pour décrire les températures attendues. "Le four atmosphérique va rôtir et frire le nord et le centre du Nouveau-Mexique comme du bacon pendant au moins les sept prochains jours", a écrit le service météorologique national d'Albuquerque, cité par le Washington Post. Le NWS s'inquiète ainsi d'un risque accru de maladies liées à la chaleur "pour une grande partie de la population", en particulier les personnes les plus fragiles et celles qui ne disposent pas d'un système de climatisation et d'une hydratation suffisante.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à enregistrer actuellement des pics de chaleur. Après un mois de juin aux températures déjà record, l'OMM avait indiqué lundi que la semaine passée, du 3 au 9 juillet, avait été la plus chaude jamais mesurée dans le monde. En cause, l'effet du réchauffement climatique, lié aux activités humaines, qui est responsable de la multiplication et de l'intensification des vagues de chaleur dans le monde, mais aussi le retour du phénomène climatique El Niño, qui entraîne une augmentation des températures mondiales.