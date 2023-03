Réchauffement climatique : l'indicateur thermique de Météo-France est-il trompeur ?

Sauf que cet internaute, devenu un climato-sceptique notoire, fait de nombreux raccourcis. D'une part, les stations en questions ne sont pas situées au milieu de villes très peuplées, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Par exemple, les données publiques sur le poste que l'internaute place proche de Marignane (Bouches-du-Rhône) permet de découvrir qu'il se situe dans une zone dégagée, bien loin de la deuxième ville de France, Marseille (images visibles ici).

Deuxièmement, le choix de la localisation doit respecter une série de critères très stricts. "Elle doit répondre à un ensemble d'éléments compris dans la classification réalisée par l'Organisation météorologique mondiale (OMM)", souligne Gaétan Heymes. Auprès de TF1info, l'ingénieur prévisionniste pour Météo-France explique que ces stations sont notamment classées en fonction du "dégagement de chaleur des instruments, de la végétation et des sources de chaleur à proximité". Un cahier des charges scrupuleux, détaillé dans une note technique de l'agence météorologique. Objectif : que les postes soient le plus "représentatifs possible".

Or, deux tiers des stations utilisées par Météo-France (21 sur 30) respectent la classe 1 ou 2, pour lesquelles "les perturbations de température sont très faibles". Seules quatre stations descendent jusqu'à la classe 3 - avec une marge d'erreur de 1°C - et cinq chutent en classe 4, dont l'erreur peut aller jusqu'à 2°C. Au-delà de ces seules considérations, le prévisionniste à l'agence officielle de la météorologie rappelle que ces stations sont "représentatives du climat français". "Elles sont réparties dans différentes régions, et peuvent être déplacées en fonction des modifications dans l'environnement."