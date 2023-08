Un responsable météo en Suisse a-t-il augmenté les températures de ses cartes ?

Un message accompagné d'une vidéo, vue des centaines de milliers de fois. Visiblement, l'extrait de 38 secondes sélectionné par l'internaute vient du 19h30, le journal du soir de la Radio télévision suisse. Il commence avec un commentaire du journaliste, dans lequel il raconte que "l'application météo de SRF" annonçait "six à sept degrés de plus que la réalité".

"Il n'en fallait pas plus pour que la chaîne nationale soit accusée d'être instrumentalisée pour créer de la panique climatique", poursuit-il, avant de lancer le son des "excuses" du responsable du service météo de la chaîne, Thomas Bucheli. On l'entend dire : "Ça nous peine et nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour cette erreur." Une petite phrase qui nourrit le récit des climato-sceptiques. À l'instar de Silvano Trotta, qui y voit la preuve que "les menteurs" et les "manipulateurs" ont été "pris la main dans le sac". Sauf que c'est plutôt l'extrait en question qui a été volontairement manipulé.