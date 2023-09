Records de températures : l'été 2023 est le 4e plus chaud depuis 1900 en France

L'été 2023 a presque décroché sa place sur le podium des étés les plus chauds en France. Avec une température moyenne nationale "de 1,4 degré au-dessus des normales de saison" ces trois derniers mois, la période estivale qui vient de s'achever est "d'ores et déjà le quatrième été le plus chaud depuis 1900 en France", a indiqué le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu ce lundi 4 septembre.

La température moyenne a en effet été au-dessus des normales de saison sur chaque mois, avec respectivement +2,6 °C au-dessus de la normale en juin, +0,8°C en juillet et +0,9 °C en août.