"Pour 150 euros, on peut vous faire quelque chose" : attention aux faux couvreurs après les orages

"Du moment qu'on établit un devis, qu'on est dans les clous donc qu'on respecte les prix, normalement, il n'y a pas de problème avec l'assurance", affirme le couvreur Marvin Reinhard.

En revanche, pour faire bâcher sa toiture, l'assureur rembourse sur facture. "Normalement, l'assurance prend en charge quoi qu'il arrive. Là, en plus, on risque de passer en catastrophe naturelle, donc ils ne vont pas chercher à comprendre", déclare Joy Ponceau, couvreur à Vergt, toujours en Dordogne. Là encore, attention aux arnaques ! Combien coûte un bâchage ? "Ça dépend, ici on est entre 5 et 8 euros le mètre carré", précise le professionnel.