REPORTAGE - Pyrénées : faute de neige, une station de ski contrainte de fermer ses pistes

La station de ski d'Ax 3 Domaines à Ax-les-Thermes (Ariège) sera restée ouverte seulement 21 jours. Le domaine skiable a fermé ses portes ce week-end. La saison à peine lancée, il faut déjà tout arrêter. "Malheureusement, on ne sait pas quand on va rallumer", déplore un technicien en coupant l'alimentation du téléphérique, "le plus tôt sera le mieux". La semaine de Noël avait vu une baisse globale de la fréquentation dans les stations des Pyrénées, faute d'enneigement suffisant. Le maintien des températures élevées aggrave le phénomène, et dans les cas extrêmes comme celui d'Ax, conduit à la fermeture temporaire.

Un coup dur pour les pisteurs. "Ça fait mal au cœur, un 31 décembre, de se dire qu'il va falloir attendre les prochaines précipitations. On espère que le froid va revenir", soupire l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article. L'essentiel du domaine skiable est impraticable. Seules quelques familles, qui avaient acheté leurs forfaits avant de venir, profitent des dernières pistes encore ouvertes.